As tendências do mercado audiovisual brasileiro e dados atualizados do setor fazem parte do “Anuário BRAVI 2018-2019″, compêndio anual com realizações e prognósticos da BRAVI (Brasil Audiovisual Independente). A edição deste ano é especial, comemorativa aos 20 anos da associação.

O compêndio reúne análises de especialistas, que apontam para os movimentos do mercado, como maior descentralização e busca de identidade nacional, adaptação às novas tecnologias e crescente internacionalização de conteúdos. E um breve apanhado do cenário audiovisual e as recentes mudanças nas estruturas oficiais da área audiovisual.

A edição também traz notícias, dados e gráficos do setor, como resultados de negócios internacionais: US$ 45 milhões entre coproduções, licenciamentos e prestação de serviço para clientes estrangeiros, um aumento de 35% sobre o ano anterior.

As coproduções internacionais representam 83% desse montante, com destaque para a animação brasileira, que abocanhou US$ 3 em cada US$ 4 negociados. Estes números correspondem às empresas associadas ao Brazilian Content, programa de exportação da BRAVI em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

Acesse o “Anuário BRAVI 2018-2019″ neste link.