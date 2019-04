Foram prorrogadas, até 6 de maio, as inscrições para a nona edição do BrLab, único laboratório de desenvolvimento de projetos audiovisuais no Brasil que incentiva e recebe projetos de toda América Latina e Península Ibérica. Os interessados poderão inscrever seus projetos de longa-metragem de ficção pelo site www.brlab.com.br.

Projetos de longa-metragem de ficção em desenvolvimento de qualquer país da região ibero-americana poderão ser inscritos, desde que já tenham produtor e diretor definidos e que estes possam comparecer a todos os dias do evento em São Paulo. Neste ano, pela primeira vez, também poderão ser inscritos projetos da Itália, país membro do Programa Ibermedia desde 2018. A nona edição do BrLab acontece entre os dias 3 e 9 de outubro, na capital paulista, e os selecionados de fora de São Paulo receberão bolsas completas para participação (viagem, hospedagem e alimentação), oferecidas pelo Programa Ibermedia.

Em 2019, além da realização do workshop principal para projetos em desenvolvimentos, o BrLab também promoverá a segunda edição do 3 Puertos Montagem – BrLab, um workshop de montagem para obras já filmadas, realizado com a plataforma internacional 3 Puertos Cine, e a segunda edição de um pioneiro Workshop de Design de Audiência em parceria com TorinoFilmLab e Projeto Paradiso.

Está prevista na programação ainda a 3a edição do BrPlot – Encontro de Roteiristas, espaço de mesas e atividades abertas ao público dedicado às questões da narrativa audiovisual e roteiro. Também, neste ano, pela primeira vez, promoverá um Seminário Internacional em parceria com o Projeto Paradiso com questões pungentes e atuais sobre os caminhos da indústria audiovisual brasileira e internacional.