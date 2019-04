O líder indígena Aílton Krenak é um dos depoentes do 1º episódio

Dirigida por Luiz Bolognesi, a série “Guerras do Brasil.Doc”, inédita e exclusiva do canal Curta!, vai abordar os principais conflitos armados da história do Brasil. Eles serão mostrados ao longo de cinco episódios de 26 minutos, com depoimentos de especialistas e clipes produzidos a partir de imagens de arquivo e de ilustrações. Os temas são: Guerras da Conquista, Guerras dos Palmares, Guerra do Paraguai, Revolução de 30 e Guerra do Tráfico.

O primeiro episódio, As Guerras da Conquista, mostra a chegada dos portugueses em terras brasileiras, o relacionamento com os índios e a exploração do pau-brasil. E, no meio desse cenário, como a resistência indígena tentou se opor à evangelização e à exploração do povo e da terra. Um dos entrevistados é o líder indígena Ailton Krenak.

A produção de “Guerras do Brasil.Doc” é da Buriti Filmes, e a estreia no canal será na Sexta da Sociedade, no dia 19, às 23h30.