Começou a ser rodada, no Rio de Janeiro, no dia 23 de março, a comédia “Vai que Cola – O Começo”, dirigida por César Rodrigues. O filme conta como os moradores da pensão da Dona Jô (Catarina Abdala) e seus agregados se conheceram e foram morar juntos no Méier. Com estreia já confirmada para 12 de setembro, o longa é uma coprodução Conspiração, A Fábrica e Multishow, com distribuição da H2O Films e patrocínio da Caixa Seguradora.

A história de “Vai que Cola – O Começo” se passa num ponto anterior à série e ao primeiro filme, quando Dona Jô ainda vivia em casa com a vestibulanda Jéssica (Samantha Schmütz). Ferdinando (Marcus Majella) e Máicol (Emiliano D’Ávila) não tinham chegado ao Rio. E Terezinha (Cacau Protásio) morava no Morro do Cerol com Tiziu. O que une todos é uma feijoada organizada por Terezinha.

A série, exibida com sucesso no Multishow, é gravada em estúdio com plateia. Nos filmes, a história ganha cores de superprodução, com locações reais e cenas na rua. As filmagens acontecem até o final de abril, em locações como os bairros de Engenho de Dentro, Penha, Gamboa, Méier, Grajaú e Tavares Basto. Estão também no elenco Fiorella Mattheis, Silvio Guindane, Marcelo Médici e Paulinho Serra.