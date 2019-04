Elenco da série © Aline Arruda

Ninguém Tá Olhando, a mais recente produção original brasileira da Netflix, em colaboração com a produtora Gullane e dirigida pelo premiado diretor Daniel Rezende, começou a ser gravada nesta semana em São Paulo.

Com estreia prevista para este ano ainda, a comédia de oito episódios, traz Victor Lamoglia (Parafernalha, Deu Branco) como Uli, um Angelus inconformado com a arbitrariedade das ordens que recebe diariamente. Ele, então, decide se rebelar, usando seu livre arbítrio para fazer o que acha melhor para a humanidade. Uli se junta à Greta, uma Angelus veterana interpretada por Júlia Rabello (Porta dos Fundos, Mal me Quer), e o empolgado Chun, vivido por Danilo de Moura (Sequestro Relâmpago, Tim Maia – Vale Tudo, o Musical), em uma jornada hilária, que explora as questões mais complexas da humanidade. Enquanto isso, Fred, personagem de Augusto Madeira (Hora de Perigo, Bingo), e Wanda, vivida por Telma Souza (O Outro Lado do Paraíso, Ó Paí Ó), trabalharão duro para impedir que a influência de Uli afete a reputação de excelência no atendimento aos clientes feito por todos eles. Durante e fora de seu expediente, Uli conhecerá seres humanos comuns, mas incríveis, incluindo a cativante Miriam, papel de Kéfera Buchmann (Eu Sou Mais Eu, Espelho da Vida); o veterinário Sandro, interpretado por Leandro Ramos (Choque de Cultura, O Mecanismo); e o rapper Projota (Sequestro Relâmpago, Carcereiros) como Richard, que teve o coração partido, entre outros atores que complementam o elenco.

Ninguém Tá Olhando é uma criação de Daniel Rezende, Teodoro Poppovic e Carolina Markowicz. O roteiro é assinado por Mariana Zatz, Rodrigo Bernardo, David Tennenbaum, Leandro Ramos, Cauê Laratta, Felipe Sant’angelo e Mariana Trench Bastos. Sob a direção geral de Rezende, a série será dirigida por ele mesmo, Fernando Fraiha e Marcus Baldini. Rezende também assina como showrunner, ao lado dos produtores-executivos e irmãos Caio e Fabiano Gullane, que colaboram com a Netflix pela primeira vez.