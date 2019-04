Estão abertas as inscrições para o 7º Tudo Sobre Mulheres – Festival de Cinema Feminino, que acontece entre os dias 19 e 24 de agosto, no Teatro da Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá. Nesta edição, o festival está de casa nova e aporta na capital do estado. As inscrições vão até o dia 20 de maio e podem ser feitas pelo site www.tudosobremulheres.com.

Concorrem filmes com até 30 minutos, sem limite de data de produção. A programação também conta com longas fora de competição, Sessão Homenagem, oficina de “Cinema de Guerrilha: produção Audiovisual para baixo e baixíssimo orçamento”, “Mini-curso: Mulheres no Cinema Brasileiro”, ministrados respectivamente por Gabriel Costa Correia e Leticia Capanema, docentes do curso de Cinema e Audiovisual da UFMT. Os diálogos sobre os filmes exibidos vão acontecer ao final de todas as sessões.

Este ano, a homenageada do Tudo Sobre Mulheres será a cineasta Tata Amaral, uma das mais importantes realizadoras do cinema brasileiro desde os anos 1990. Diretora de filmes que já se tornaram clássicos, como “Um Céu de Estrelas”, “Antônia” (que gerou a série homônima pela Globo), “Trago Comigo”, “Hoje” e o mais recente “Sequestro Relâmpago”.

O festival busca patrocínios e apoios no momento. As parcerias consolidadas até o momento são: UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso) através da PROCEV (Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência), Cineclube Coxipones e o Curso de Cinema e Audiovisual; Assembleia Legislativa, através da Sala da Mulher e TVAL; BPW (Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais de Cuiabá), Genius Publicidade, Cult – Produção de Conteúdo Inteligente, Aline Wendpap Assessoria de Comunicação e Colégio Fato.