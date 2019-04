A HBO anunciou sua nova série original brasileira, que tem o título provisório Todxs. O comunicado foi realizado por Roberto Rios, vice-presidente corporativo de Produções Originais da HBO Latin America, durante painel no Rio2C 2019. A produção contará a história de Rafa, jovem de 18 anos, pansexual e de gênero não-binário, que decide largar a vida e a família no interior e se mudar para a capital de São Paulo. Além de temáticas LGBTQIA (sigla do inglês que engloba diferentes identidades sexuais e de gênero), a série ficcional trará questões como racismo e assédio.

Criada por Vera Egito, Heitor Dhalia e Daniel Ribeiro, a comédia dramática será composta por 8 episódios de 30 minutos. O roteiro é de Vera Egito e Daniel Ribeiro, e a produção é de Luis F. Peraza, Roberto Rios e Eduardo Zaca, da HBO Latin America Originals; Gil Ribeiro, Marcia Vinci e Margarida Ribeiro, da Coiote, e Heitor Dhalia e Egisto Betti, da Paranoïd Filmes. A série é realizada integralmente com investimentos próprios da HBO Latin America.