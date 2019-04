© Alexandre Schneider

A Netflix anunciou, hoje (24/04), que trabalhará com Maisa Silva, Larissa Manoela e o comediante Fábio Porchat na expansão de seu catálogo de filmes, além de Giovanna Lancellotti e Danilo Mesquita, a autora e roteirista Thalita Rebouças, e os diretores César Rodrigues, Bruno Garotti e Leandro Neri. Com isso, o número total de séries, filmes e documentários da Netflix produzidos no Brasil, nos próximos dois anos, será de 30 – de thrillers e terrores a romances e comédias, somados a conteúdos para crianças e famílias.

Em 2021, a Netflix também trará de volta Menino Maluquinho, a icônica obra do escritor e cartunista brasileiro Ziraldo. Produzido por Chatrone (The Book of Life), será a primeira versão animada deste personagem tão querido e aclamado por todos.

Maisa Silva (Cinderela Pop, Tudo por um Pop Star) protagonizará três produções originais e, seguindo o sucesso da comédia Especial de Natal Porta dos Fundos, Fábio Porchat estrelará três filmes Netflix. Modo Avião será o primeiro filme Netflix de Larissa Manoela. Escrito e dirigido por César Rodrigues (Vai que Cola – O Filme) e produzido por A Fábrica, o enredo gira em torno de Ana, uma jovem influenciadora digital que bate o Mustang de colecionador do avô ao tirar uma selfie e é enviada para a fazenda dele para tentar consertar o carro, com um detalhe crucial: ela não pode usar o celular.

A escritora Thalita Rebouças faz sua estreia na Netflix com Quem Nunca?, história sobre três adolescentes que vão a um acampamento escolar depois de fazer um pacto de permanecerem solteiras, mas as coisas se complicam quando ex-namorados aparecem, paixões inesperadas são reveladas e elas descobrem que têm escondido segredos umas das outras por um longo tempo.

Ricos de Amor é uma comédia romântica dirigida por Bruno Garotti (Cinderela Pop) e produzida pela Anana Produções. Danilo Mesquita (Spectros) estrela como Teto, o filho rico de 20 anos do “Rei do Tomate” e futuro herdeiro da bem-sucedida fábrica de tomates do pai, que vê sua vida virar de ponta-cabeça quando conhece Paula, uma moça pé-no-chão interpretada por Giovanna Lancellotti (Segundo Sol). Na esperança de ganhar o coração dela, Teto mente sobre ter sido criado pobre, a primeira de uma crescente teia de inverdades que vão colocá-lo em sérios apuros.

Carnaval, dirigido por Leandro Neri (A Padroeira) e produzido pela Camisa Listrada (O Candidato Honesto, Os Farofeiros), é uma comédia sobre Nina, uma garota de 23 anos que vê um vídeo de traição de seu namorado viralizar. Ela, então, decide usar suas conexões de influenciadora digital para ganhar uma viagem com tudo pago e todas as regalias para o mais famoso Carnaval do Brasil com três acompanhantes.

Além desses novos filmes, a Netflix também anunciou recentemente Sergio, filme que será produzido e estrelado pelo indicado ao Globo de Ouro Wagner Moura. A cinebiografia segue a fascinante vida e a trágica morte do carismático diplomata brasileiro na ONU Sérgio Vieira de Mello (interpretado por Moura). Ambientado horas após o ataque da Al-Qaeda ao Canal Hotel de Bagdá, o filme encontra Vieira de Mello soterrado pelos escombros, relembrando suas polêmicas escolhas profissionais e o maior romance de sua vida.

As próximas séries originais filmadas no Brasil incluem:

Futebol, drama de Elena Soares que conta a história por trás da relação intensa entre dois jogadores – Toró e Pantera, dois meninos pobres de 15 anos que são escolhidos entre uma multidão para integrar a categoria júnior do maior time brasileiro: o Carioca Futebol Clube;

O Escolhido, adaptação dos autores de fantasia Raphael Draccon e Carolina Munhóz, dirigida por Michel Tikhomiroff, estrelando Paloma Bernardi e Renan Tenca e produzida pela Mixer Filmes;

Sintonia, criada por Kondzilla, Guilherme Quintella e Felipe Braga, com produção da Losbragas;

Irmandade, com Seu Jorge e Naruna Costa, dirigida por Pedro Morelli e produzida pela O2; e

Ninguém Tá Olhando, comédia que marca o primeiro projeto solo de Daniel Rezende para a Netflix, estrelando Victor Lamoglia, Júlia Rabello e Kéfera Buchmann, com produção da Gullane.

As séries que estão de volta incluem:

Segunda temporada de Samantha!, criada por Felipe Braga, estrelando Emanuelle Araújo, Douglas Silva e Daniel Furlan, com produção da Losbragas;

Segunda temporada de O Mecanismo, de José Padilha e Elena Soares, com Selton Mello e Carol Abras, produzida pela Zazen; e

Terceira temporada de 3%, de Pedro Aguilera, estrelando Bianca Comparato, Vaneza Oliveira e Rodolfo Valente, com produção da Boutique Filmes.

A Netflix estará filmando suas produções por todo o país, em localidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Cimbres (PE) e o estado de Tocantins.