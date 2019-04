Com o tema geral Plataformas digitais: Cinema em Mutação, o Encontros de Cinema deste ano é realizado no Rio de Janeiro, em parceria do Itaú Cultural com o Espaço Itaú de Cinema Botafogo. Nos dias 15 e 16 de abril, a partir das 15h30, os participantes da terceira edição deste evento debatem assuntos como o surgimento e o desenvolvimento de plataformas digitais audiovisuais, o cinema e suas novas formas de ver e de representar, a produção de séries e o cinema independente.

Participam dos debates e conversas com o público, diretores e diretoras de cinema, gestores de plataformas digitais, roteiristas, jornalistas, artistas e intelectuais que refletem sobre a imagem na vida contemporânea. O evento tem curadoria de Daniela Capelato e Adhemar de Oliveira em parceria com o Itaú Cultural.

Veja a programação, com os temas e composição das mesas:

Dia 15 de abril (segunda-feira)

Às 15h30

Mesa 1 - Cinema: Novas Formas de Ver e de Representar

Com mediação da roteirista Daniela Capelato, a cineasta Juliana Vicente, o filósofo e roteirista Marcio Sattin, e o artista multimídia Lucas Bambozzi, discutem sobre os paradigmas do pensamento cinematográfico na era das plataformas. O diálogo busca entender de que forma os novos dispositivos digitais sugerem mudanças de ordem estética e narrativa em relação ao novo tipo de espectador capaz de interferir no curso de um filme, além de pensar no ponto de vista da experiência do usuário diante dos dispositivos que se opõem àquele, singular, da sala de cinema.

Às 17h30

Mesa 2 - Plataformas digitais e a indústria audiovisual

Como surge e como se é medido o comportamento de um novo tipo de espectador, as maneiras que os segmentos da indústria audiovisual interferem no processo criativo e na produção de obras destinadas diretamente às plataformas são os questionamentos principais da conversa entre a produtora executiva da O2 Filmes Carolina Alckmin, Caio Carvalho, diretor executivo do Arte 1, e Henrique Diaz, diretor de planejamento da Box 1824. A mediação é do crítico de cinema Mauricio Stycer.

Às 19h30

Mesa 3 - Plataformas digitais e a distribuição

Para falar sobre as formas de disponibilizar, editar e organizar o conteúdo audiovisual distribuído por meio das plataformas digitais, também responsáveis pela formação de público e circulação, Adhemar de Oliveira, diretor do Espaço Itaú de Cinema, Laís Bodanzky, representante da SP Cine e cineasta e o diretor, Eryk Rocha, debatem com o jornalista Mauro Ventura, encerrando o primeiro dia do encontro.

Dia 16 de abril (terça-feira)

Às 15h30

Mesa 4 - Da tela do cinema à tela do celular: Criação e narrativas

Pedro Aguilera, roteirista, criador da Série 3%, Jorge Furtado, cineasta e Sandra Kogut, cineasta, com a mediação de Kety Nassar, programadora de audiovisual e coordenadora do núcleo de audiovisual e literatura do Itaú Cultural, discutem sobre como o método de narrar foi se modificando e adaptando conforme o cinema e o próprio espectador se transformou ao longo do tempo.

Às 17h30

Mesa 5 - Plataformas e o Cinema Independente: Estudos de caso

Com o foco em entender de que forma plataformas independentes se constituem, como se organizam e estabelecem conexão entre provedores de conteúdo, usuários e formas de financiamento, Yasmin Thayná, cineasta e criadora da Afroflix, Bruno Huyer, antropólogo e representante da plataforma Vídeo nas Aldeias, Jorge Sanchéz, produtor independente mexicano e representante da plataforma RetinaLatina, com mediação de Claudiney Ferreira, jornalista e gerente do núcleo de Audiovisual e Literatura do Itaú Cultural, discutem a partir de suas experiências com as plataformas que representam. O grupo também levanta a questão da redução dos custos de produção e distribuição devido ao fácil acesso, além das plataformas de baixo custo, organizadas fora dos padrões tradicionais, atraindo um número significativo de usuários, especialmente os mais jovens.

Às 19h30

Mesa 6 - Sociedade das telas: O futuro da imagem em movimento

Encerrando o 3º Encontros de Cinema, a pesquisadora e professora da pós graduação em comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Ivana Bentes e o jornalista Arthur Dapieve colocam em discussão o desempenho das imagens em movimento, as influências, a representação e o futuro do cinema. Devido aos avanços tecnológicos esse domínio, antes exclusivo do cinema, chega aos outros meios e plataformas, como imprensa, instituições culturais, e telas de celulares e computadores. A mediação é de Claudiney Ferreira, jornalista e gerente do Núcleo de Audiovisual e Literatura do Itaú Cultural.

Data: 15 e 16 de abril, a partir das 15h30

Local: Espaço Itaú de Cinema – Botafogo (150 lugares) – Praia de Botafogo, 316 – (21) 2559-8750

Entrada gratuita

Distribuição de ingressos: Público preferencial: meia hora antes do evento | com direito a um acompanhante, Público não preferencial: meia hora antes do evento | um ingresso por pessoa

Acesso para pessoas com deficiência física / Ar condicionado