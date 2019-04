A inscrições para os laboratórios da Semana do Audiovisual Primeiro foram prorrogadas até o dia 26 de abril. É mais uma chance para os estudantes e profissionais da área participarem do evento e concorrerem a dois prêmios de incentivo que, somados, distribuirão R$ 10 mil para a realização de filmes. Organizado pela Luzes da Cidade – Grupo de Cinéfilos e Produtores Culturais de Juiz de Fora, em parceria com a Insensatez Audiovisual, a semana temática da sétima arte ocorrerá entre os dias 7 e 11 de maio, em local ainda a ser revelado. Na programação, estão ciclos de palestras, mesas para compartilhamentos de experiências e os dois laboratórios, um de curtas e outro de argumentos. As inscrições para os demais eventos da semana seguem até a abertura, dia 7, ou até encerrarem as vagas.

Outra novidade são os nomes dos profissionais responsáveis pelos laboratórios. O de Curtas Luzes da Cidade será ministrado pelo professor universitário Nilson Alvarenga, que leciona na Faculdade de Comunicação da UFJF disciplinas e projetos relacionados ao cinema e à produção audiovisual.

Ele estará ao lado, no laboratório, de Gabriela Liuzzi Dalmasso, especialista em roteiro cinematográfico, sócia da Aiuru Filmes e diretora do Festival de Roteiro Cinematográfico ROTA. E Monica Solon, roteirista e escritora, professora de roteiro adaptado na Escola de Cinema Darcy Vargas e finalista do 1º Programa de Roteiristas da Globosat, com a série “Perigos Invisíveis”, e do SESC Argumenta, com o longa “Placar Final”.

Já o laboratório de argumentos, terá à frente o diretor e roteirista Allan Ribeiro, premiado nos festivais de Brasília, Tiradentes e APCA pelos longas “Mais do que Possa me Conhecer” (2015) e “Esse Amor me Consome” (2012), além de uma série de trabalhos relevantes no mercado, como a série “Noturnas”, com 46 episódios, exibidos pelo Canal Brasil.

Ao lado dele, estará Lívia Perez, diretora do premiado curta-metragem “Quem Matou Eloá?” e “Lampião da Esquina” (2016), filme que recebeu menção honrosa no 24º MIX Brasil. Completa o grupo, o roteirista e professor de roteiro e scriptdoctoring Pedro Riguetti, responsável pela terceira temporada do programa “Sob Pressão”, da TV Globo.

Toda a programação será divulgada em breve.

A Semana do Audiovisual Primeiro Plano tem como foco o enriquecimento da produção cinematográfica local. Entretanto, profissionais de todo o país poderão participar do evento, inclusive inscrevendo trabalhos que podem ganhar os prêmios previstos nos laboratórios.

O edital completo com todas as regras está disponível no site www.primeiroplano.art.br.

Para participar da Semana do Audiovisual Primeiro Plano, e inscrever trabalhos, o interessado deverá fazer a inscrição através do e-mail lab@luzesdacidade.art.br. Para a apresentação de roteiros e argumentos dos laboratórios, é preciso enviar, em anexo, uma série de documentos previstos no edital.

Para toda a Semana do Audiovisual Primeiro Plano, que inclui painéis temáticos e mesas de debates, o investimento é de R$ 120, que também dá o direito à inscrição de um projeto em um dos Laboratórios. Caso o participante queira participar apenas de um dos laboratórios, o investimento é de R$ 50.