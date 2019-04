O Smithsonian Channel, lançado no Brasil na última sexta-feira, 26 de abril, anunciou as duas primeiras produções originais brasileiras encomendadas pelo canal. Tratam-se de dois documentários sobre o Pantanal, totalmente filmados em 4K: Jaguarland e Brazil’s Emerald Oasis (títulos provisórios). Cada especial terá uma hora de duração e tem previsão de estreia no Smithsonian Channel para este ano, no Brasil e em outros países onde o canal está presente.

Jaguarland acompanha a população de onças-pintadas que habita uma área relativamente pequena do Pantanal, conhecida como “a terra do jaguar”. A região concentra a maior população do felino no mundo. Nessas terras úmidas e exuberantes, as onças-pintadas caçam jacarés e capivaras, e chegam a alcançar até o dobro do peso médio de indivíduos da mesma espécie que vivem em outros biomas. Os grandes felinos são um grande atrativo para os turistas que visitam o Pantanal e, embora consideradas uma ameaça em outros tempos, hoje as onças-pintadas são valorizadas para a prática do ecoturismo.

Brazil’s Emerald Oasis, por outro lado, apresentará ao público o espetáculo de vida selvagem que se forma às margens do chamado “lago rebelde”, no período da seca. Conhecido como “o lago que nunca seca”, as águas do local atraem uma impressionante variedade de animais nos meses de estiagem – incluindo antas de quase 300 quilos, graciosos colhereiros (aves pernaltas que vivem em terrenos pantanosos) e uma infinidade de jacarés e onças-pintadas.

Os documentários são coproduzidos pela produtora brasileira Canal Azul Filmes e pela britânica Plimsoll Productions Ltd. para a Smithsonian Networks. Ambos os especiais contam com a produção executiva de Luis Antonio Silveira, pelo Canal Azul, e de Martha Holmes e Andrew Jackson, pela Plimsoll Productions, e são produzidos e dirigidos por Steve Cole. Lawrence Wahba assina como diretor de fotografia, enquanto Tria Thalman e David Royle são os produtores executivos pelo Smithsonian Channel.