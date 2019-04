A TV Cultura estreia, na próxima quarta-feira (1º/05), às 22h30, o programa semanal Sala de Cinema, com apresentação da atriz Guta Ruiz. A faixa traz 36 longas-metragens de ficção e documentário, selecionados em um edital da Spcine, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura. Do total, dez filmes são inéditos em quaisquer plataformas de exibição, inclusive cinema. Já os outros 26 nunca foram exibidos na TV Cultura.

O primeiro filme da seleção é a comédia “Entre Idas e Vindas”, dirigido por José Eduardo Belmonte, que conta a história de um professor que se apaixona por uma gerente de telemarketing depois que seu carro quebra em uma viagem com o filho. Fábio Assunção, Ingrid Guimarães e Alice Braga estão no elenco.

Em 8/5, é a vez de “Era o Hotel Cambridge”, da cineasta Eliane Caffé. Vencedor de prêmios em festivais como o de San Sebastian e do Rio, o filme narra a trajetória de refugiados recém-chegados ao Brasil que, juntos com trabalhadores sem-teto, ocupam um velho edifício abandonado no centro de São Paulo.

Na sequência, estão produções como “A Cidade Onde Envelheço” (15/5), “Se Deus Vier que Venha Armado” (22/5) e “O Último Cine Drive-in” (29/5).

Entre os documentários, estão “Badi”, sobre a trajetória da cantora e compositora homônima, “Sabotage: Maestro do Canão”, que acompanha os caminhos artístico e pessoal do rapper paulistano, e “Mestre Cabelo”, sobre o instrumentista Romano Nunes, conhecido como Cabelo.

Também estão no programa os longas “Joaquim”, de Marcelo Gomes, “A Casa de Alice”, de Affonso Uchoa e João Dumans, e “Dois Perdidos numa Noite Suja”, uma adaptação de José Joffily para a clássica peça de teatro de Plínio Marcos.

Estão ainda na lista de exibição, filmes como ”Histórias de Marabaixo“, ”Cildo”, ”Ela Volta na Quinta”, ”Castanha”, ”Vermelho Russo”, ”Terra Deu, Terra Come” e ”Por um Punhado de Dólares”.