Uma das integrantes do Brazilian Content, programa de exportação da BRAVI, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), a Visom Digital assinou na noite de ontem (24), no Rio2C, o primeiro acordo de cooperação cultural com a China.

Segundo Carlos de Andrade, fundador da empresa, o acordo, que prevê aquisição, troca de conteúdo e coprodução com a Mango TV, transcende o princípio comercial de fazer negócios.

O acordo foi assinado com Fang Fei, presidente assistente da Mango TV. A parceria foi coordenada pelo cônsul-geral da China, Li Yang.

A segunda edição do Rio2C, maior encontro de criatividade e inovação da América Latina, ocorre até o dia 28 de abril na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.