Estão abertas até 24 de junho as inscrições de filmes para o processo de seleção do indicado brasileiro aos Prêmios Goya de Melhor Filme Iberoamericano. Podem participar da seleção filmes com estreia no circuito comercial de cinema brasileiro entre os dias 1º de novembro de 2018 e 31 de outubro de 2019, desde que tenham permanecido em cartaz por ao menos sete dias consecutivos.

A avaliação das obras inscritas e a seleção do candidato brasileiro serão feitas por um júri formado por representantes de entidades e instituições do setor audiovisual brasileiro. O resultado será anunciado no dia 9 de agosto.

Desde 2012, a ANCINE é convidada pela Academia das Artes e Ciências Cinematográficas da Espanha a indicar uma obra brasileira para concorrer na categoria de Melhor Filme Ibero-Americano dos Prêmios Goya. Essa participação representa uma ótima oportunidade de ampliar a visibilidade internacional da cinematografia brasileira, especialmente junto à Espanha e à União Europeia. O regulamento específico do Prêmio Ibero-Americano pode ser consultado no site oficial dos Prêmios Goya.

Produtores de filmes brasileiros que se enquadrem nas regras para postulação devem enviar a ficha de inscrição preenchida para o e-mail premio.goya@ancine.gov.br, até o dia 24 de junho, impreterivelmente.

Na ficha de inscrição, o produtor deverá indicar um link de acesso ao filme com senha (de preferência com marca d’água específica) para a avaliação do júri. Caso prefira, ao invés de indicar o link de acesso ao filme, o produtor pode enviar 6 (seis) cópias da obra em formato DVD (preferencialmente com marca d’água específica) pelos correios, ou entregá-las na sede da Agência Nacional do Cinema (ANCINE) no Rio de Janeiro. Essas cópias deverão ser recebidas também até o dia 24 de junho.

A ANCINE não se responsabiliza por eventuais atrasos dos serviços de entrega. O envelope enviado com as cópias do filme deverá conter o seguinte texto, claramente legível, no seu exterior: ANCINE / ASSESSORIA INTERNACIONAL – Ref.: INDICAÇÃO BRASILEIRA AO PRÊMIO GOYA – Avenida Graça Aranha, 35, 3º andar, sala 305 – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20030-002.