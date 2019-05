“Antártica por um Ano”, documentário dirigido por Julia Martins, mostra a experiência de quinze brasileiros que vivem um ano na Antártica. O filme recebeu o prêmio de Melhor Produção no Festival Internacional de Cineastas de Nova York (International Filmmaker Festival of New York). Com produção da 3 Tabela Filmes, em coprodução com Mise en Cine, o documentário tem distribuição da EH! Filmes e tem estreia marcada para dia 16 de maio.

O longa acompanhou a rotina dos marinheiros – desde a ida, os desafios encontrados durante percurso e o dia a dia deles, incluindo depoimentos sobre como chegaram lá e como lidam com a saudade das famílias e celebrações que são mantidas mesmo distante como Carnaval e Ano Novo.

A equipe do documentário viajou com eles desde o início e fez três visitas durante o período de um ano à base Estação Antártica Comandante Ferraz. Enquanto não estavam presentes, o grupo deixou uma câmera com os marinheiros. O Brasil, como país membro do signatário do Tratado da Antártida, desenvolve projetos científicos no continente desde 1982.

“Antártica por um Ano” conta com depoimentos de marinheiros e pesquisadores responsáveis pela manutenção da base e dão suporte às pesquisas científicas do país no continente gelado. O filme tem apoio da Marinha do Brasil e foi contemplado em edital público da Ancine para sua realização.