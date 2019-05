A vida de Maja Norberg parecia incrível: jovem, bonita, inteligente e popular. Nada iria dar errado. Até que um tiroteio acontece na escola: seu namorado e sua melhor amiga estão mortos e ela é a única acusada dos crimes. Aos poucos, Maja refaz os acaminhos que a colocaram naquela situação, mas, até lá, uma coisa é certa: ela é a pessoa mais odiada da Suécia. Após nove meses na prisão, é hora do julgamento. Os advogados estão usando todos os recursos possíveis para provar sua inocência, mas a mídia e os olhares à sua volta nitidamente desejam o oposto.

Com os direitos de tradução adquiridos por mais de 29 países, Areia Movediça, de Malin Persson Giolito, foi escolhido pela Swedish Crime Writers Academy como o melhor romance criminal de 2016.

Narrada do ponto de vista de Maja, que trata o leitor como um confidente, a obra entrelaça as memórias da garota a um cenário de tensão racial e econômica que, aos poucos, ajuda a revelar as peças de um surpreendente quebra-cabeças. Panorama perspicaz de uma juventude desmoronando, o livro toca em temas como imigração, conflito de classes e o isolamento adolescente, embalados por uma ótima narrativa de crime e tribunal.

A série homônima, lançada em abril pela Netflix, foi a primeira produção original sueca do streaming.

Sobre a autora: Malin Persson Giolito nasceu em Estocolmo, Suécia, em 1969, e cresceu em Djursholm. Trabalhou como advogada para o maior escritório de advocacia da região nórdica e como funcionária da Comissão Europeia em Bruxelas. Areia Movediça é seu mais recente romance, vendido para 29 países e adaptado como série pela Netflix. Malin mora em Bruxelas, Bélgica, com o marido e as três filhas.

Areia Movediça

Autora: Malin Persson Giolito

Tradução: Alexandre Raposo

Editora: Intrínseca

Páginas: 352

Preço: R$ 44,90 (impresso) / R$ 29,90 (e-book)