Com o objetivo de incentivar a escrita cinematográfica na América Latina, fomentar a criação artística, bem como ajudar roteiristas iniciantes nas indústrias de cinema e entretenimento altamente competitivas, o Latin American Training Center apresenta o LATINX 2019 – Concurso Latino-americano de Argumentos de Longa-metragem do LATC, tradicional concurso anual, realizado desde 2013, repaginado para esta nova edição, que tem o apoio do Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual-Forcine, do Festival Século XXI: Mulheres, Ação!, e do Final Draft, o software de escrita de roteiros.

Este ano, para estimular e reconhecer o protagonismo feminino e a maior inserção das mulheres na indústria audiovisual, a temática do Concurso é “Mulheres e Diversidade”. Serão valorizados argumentos que tragam pautas importantes sobre a questão de gênero e com personagens femininas bem construídas e não estereotipadas. Além disso, a taxa de inscrição para mulheres é a de menor valor durante todo o período de inscrição, da mesma forma que para estudantes e recém-formados (até dois anos após a conclusão do curso) das escolas associadas ao Forcine. E, como parte do júri final dos argumentos em português, o Concurso conta com Elisa Tolomelli, produtora de Central do Brasil, Cidade de Deus, Como Esquecer, entre outros, e Andrea Cals, produtora do Festival Século XXI: Mulheres, Ação!, além de professores de escolas de cinema associadas ao Forcine.

Nesta nova edição, além do prêmio em dinheiro de US$ 250 e do vale-brinde do Final Draft, o LATC também oferece uma sessão de coaching de desenvolvimento de roteiro ou de pitching (à escolha da pessoa vencedora) com Kate Lyra, Diretora e Consultora Técnica do LATC, para possibilitar o acesso a ferramentas profissionais que possam dar corpo às ideias. Além disso, as 35 primeiras inscrições receberão um feedback escrito do seu argumento, independentemente da sua colocação final.

O concurso é voltado para roteiristas iniciantes (sem nenhum longa produzido), estudantes e recém-formados. Serão aceitos argumentos de até 3 páginas, em português ou espanhol, de longas de ficção ou documentário, relacionados ao tema. As inscrições vão de 20 de maio a 26 de julho e possuem os valores e opções listados abaixo. O pagamento da taxa de inscrição pode ser feito através de depósito ou transferência bancária à conta corrente do LATC ou com cartão de crédito via PayPal diretamente na página do concurso.

Inscrição “Early Bird” – Até 9 de junho – R$ 50,00

Inscrição Regular – Até 21 de julho – R$ 75,00

Inscrição “Última Chamada” – Até 26 de julho – R$ 100,00

Inscrição de mulheres e/ou estudantes e recém-formados (até dois anos após conclusão do curso) das escolas associadas ao Forcine, durante todo o período de inscrição – R$ 50,00

Inscrição Social – para pessoas de baixa renda familiar – Até 19 de julho – Gratuita (mediante envio de requerimento, de acordo com o Regulamento do Concurso)

O Regulamento de Participação, a lista completa de Prêmios, o Calendário Tentativo e o Formulário de Inscrição estão na página do Concurso, LATINX 2019. Mais informações, com Tiago Elídio, coordenador do concurso, pelo email tiago.latc@gmail.com.