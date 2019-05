As inscrições para a 5ª edição do Bang Awards – Festival Internacional de Cinema de Animação, estão abertas até 31 de agosto de 2020 e podem ser feitas online, em www.bang-awards.com. Esta edição apresenta como tema inspirador “Changes”, que pretende fazer uma reflexão sobre as mudanças que estão a acontecer no mundo.

O festival em 2020 contará com uma instalação artística de Burry Buermans, artista belga, inspirado no tema, que será apresentada com o lançamento do programa do festival.

Na escolha dos vencedores, o festival conta com um painel de júris internacional, entre eles, Nancy Denney-Phelps (Bélgica), Till Nowak (USA) , Marcelo Marão (Brasil), Ezequiel Dalinguer (Argentina) e Luis Miranda (Portugal).

Os principais prêmios estão divididos em três categorias. Durante as submissões, o público é convidado a votar nos seus filmes favoritos. O festival atribui o prêmio de 3.000 € ao melhor filme.

Os vencedores serão revelados no dia 3 de Outubro de 2020, em Torres Vedras, em Portugal, com uma programação de workshops, talks, sessões de cinema ao ar livre, instalações artísticas, entre outras actividades.

A coordenadora do festival, Cátia Bárbara Candeias, encontra-se no Brasil, em Araraquara, para apresentar o Bang Awards nas escolas e universidades, integrado no Projeto “Arte ao Centro”, conexão e intercâmbio cultural entre a cidade de Torres Vedras e Araraquara.

O Festival Bang Awards é promovido pela Câmara Municipal de Torres Vedras, organizado pela Nau Identidade, produzido pela Slingshot e apoiado pela A3 Artes Gráficas.