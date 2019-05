O Icumam abriu as inscrições para filmes da 19ª Goiânia Mostra Curtas, até 4 de julho, pelo site www.goianiamostracurtas.com.br. A participação é gratuita e os filmes vencedores das mostras competitivas levam o Troféu Icumam, além de prêmios em produtos e serviços fornecidos por parceiros da indústria cinematográfica, com foco no incentivo à produção. Além do júri popular, o júri oficial que elegerá os vencedores é formado por realizadores, roteiristas, diretores, críticos e pesquisadores com atuação nacional.

A 19ª Goiânia Mostra Curtas será realizada de 8 a 13 de outubro, no Teatro Goiânia, em Goiânia, Goiás, e é composta por cinco mostras competitivas: Curta Mostra Brasil, Curta Mostra Goiás, Curta Mostra Animação, Curta Mostra Cinema nos Bairros e 18ª Mostrinha. Sendo a Mostrinha voltada ao público infanto-juvenil e geral interessado, que articula a rede pública de ensino do Estado e municípios; além de uma mostra especial não competitiva que aborda uma temática relevante do nosso cotidiano para promover a reflexão, a representatividade e a discussão sobre o assunto.

Podem participar filmes de ficção, de documentário, experimentais e de animação, com duração máxima de 25 minutos, realizados a partir de 1º de janeiro de 2018 e que tenham cópia de exibição em formato de acordo com as especificações técnicas previstas no regulamento disponível no site oficial do evento. A lista de obras selecionadas está prevista para ser divulgada até o dia 22 de julho, também pelo site do festival, podendo haver prorrogação a critério da organização.

O festival conta também com vasta programação paralela, com lançamentos literários, debates, encontros com realizadores, laboratórios de roteiros audiovisuais e oficinas essenciais para a formação, qualificação e capacitação de forma elevada dos participantes. Esta edição contará ainda com a Feira Audiovisual, um espaço pensado para reforçar a continuação da feitura de curtas-metragens, discutir a sua importância no Brasil e de como este formato é fundamental para representar o cinema brasileiro no exterior. A proposta da Feira é oferecer mais do que apenas um encontro entre profissionais, mas um espaço para a capacitação, seja através de oficinas e masterclasses, por meio da discussão e do encontro em painéis e eventos de networking. Estarão presentes cineastas, produtores, agentes internacionais de vendas, representantes internacionais, distribuidores, exibidores e representantes do governo e de agências de fomento.