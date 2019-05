Foram prorrogadas, até o dia 24 de maio, as inscrições para o Circuito Difusão da 12ª Mostra Cinema e Direitos Humanos. O Circuito Difusão é uma extensão da mostra, realizada nos meses de novembro e dezembro de 2018, em todas as 27 capitais do país e no Distrito Federal. O objetivo do circuito é envolver o público situado fora do alcance do circuito principal da mostra, com o apoio de Pontos de Difusão nos distintos municípios do Brasil.

Serão selecionados mil pontos de exibição em todo o país e no exterior para receberem kits com 7 filmes selecionados da mostra. Após os locais de exibição serem selecionados por convocatória pública, os filmes são enviados, gratuitamente, às instituições habilitadas. Podem participar associações de bairros, bibliotecas, cineclubes, institutos federais de educação profissional, científica e tecnológica, museus, pontos de cultura, sindicatos, telecentros, unidades de ensino da educação básica, unidades do “Sistema S”, universidades, embaixadas e consulados brasileiros. Não há previsão de contrapartida financeira para as instituições selecionadas.

Para participar do projeto, essas instituições devem declarar que possuem espaço apropriado e acessível para a realização de sessões em formato digital, equipamentos necessários à exibição (aparelho de DVD, projetor e sonorização), capacidade para organizar as sessões, divulgar o projeto em sua localidade e mobilizar público. As inscrições devem ser feitas pelo site https://mostracinemaedireitoshumanos.sdh.gov.br. A lista das instituições selecionadas será divulgada dia 7 de junho no mesmo endereço online.

A finalidade principal do Circuito é criar acesso àqueles que por razões geográficas ou econômicas são privados de usufruir dos produtos culturais, normalmente concentrados nos grandes centros urbanos em nosso país. Outro papel importante deste circuito, além de capacitar e valorizar os produtores culturais locais, agentes do projeto, é o da formação de novas plateias, ampliando o olhar e a percepção destes novos espectadores sobre os temas propostos pelas obras.