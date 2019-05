© Daniel Behr

Em “Kardec”, cinebiografia que chega aos cinemas em 16 de maio, Leonardo Medeiros interpreta o cético professor Rivail, que, após codificar a doutrina espírita, assume o nome de Allan Kardec. Em cena do filme, ele comemora o sucesso da primeira edição do Livro dos Espíritos, que está quase esgotada. O educador francês, nascido em 1804, codificou o espiritismo a partir de 1857.

Dirigido por Wagner de Assis (“Nosso Lar”, “Menina Índigo”), o longa tem roteiro assinado por Assis e L.G. Bayão (“Irmã Dulce”, “Heleno” e “Minha Fama de Mau”) e é baseado no livro “Kardec – A Biografia”, de Marcel Souto Maior. Leonardo Medeiros é Allan Kardec e Sandra Corveloni (vencedora do prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannes) vive sua esposa, Amélie-Gabrielle Boudet. A produção é da Conspiração (“2 Filhos de Francisco”, “Gonzaga – de Pai Pra Filho”, “Lope”) e a distribuição da Sony Pictures Entertainment.

Completam o elenco, Guilherme Piva (Didier), Genézio de Barros (Padre Boutin), Guida Vianna (Madame De Plainemaison), Julia Konrad (Ruth-Celine), Charles Fricks (Charles Baudin), Licurgo Espinola (Sr. Babinet), Letícia Braga (Julie), Júlia Svacinna (Caroline), Dalton Vigh (Sr. Dufaux) e Louise D’Tuani (Ermance Dufaux).