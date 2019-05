Não são apenas os animais que correm risco de extinção, muitos alimentos também, como o buriti, a castanha do Brasil, a baunilha do cerrado, a tainha, entre outros. A série documental “Sementes do Amanhã” tem o objetivo de resgatar a história dessas espécies alimentícias brasileiras, por meio de um olhar contemporâneo, mostrando a teia de relações humanas e ambientais que há por trás da sua cadeia produtiva.

Com 13 episódios, que mostram um panorama geral de cada item nas comunidades onde são produzidos, a série, apresentada por Nanda Barreto, investiga a origem da extinção e guia o telespectador na descoberta da biodiversidade brasileira. Com isso, pretende provocar a conscientização das pessoas e buscar caminhos para a preservação das culturas alimentares e humanas, numa perspectiva de sustentabilidade.

A equipe de campo está na cidade de Cananeia, litoral de São Paulo, para as gravações do 11º episódio, sobre a ostra cananeia. Na Reserva Mandira, Nanda Barreto conversará com os extrativistas do mangue a respeito de seu trabalho nos viveiros, uma alternativa de renda para o período do defeso, além de conhecer suas estratégias de conservação das ostras jovens.

As filmagens de “Sementes do Amanhã” começaram em outubro de 2018, percorrendo diversas cidades brasileiras, nas cinco regiões do país. Antes de chegar a São Paulo, a equipe esteve no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, gravando o episódio sobre o pinhão, e depois segue para a região de Ilhéus, na Bahia, onde investigarão o cacau.

“Sementes do Amanhã” é uma realização da Okna Produções e da TerraMar Imagens e será exibida no Canal Futura ainda em 2019. A equipe de campo é composta por Nanda Barreto (apresentadora), Alan Mendonça (diretor e roteirista), Marcelo Curia (cinegrafista e fotógrafo), Anderson Astor (diretor de produção), Lara Ely (pesquisa e reportagem para Globo Rural) e Raysa Fitsch (captação de som). Ainda no time, estão Aleteia Selonk e Marlise Aude, responsáveis pela produção executiva, Veco Marques (trilha sonora), Roberto Coutinho (som) e Jonatas Rupert (montagem).