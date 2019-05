© Vitória Macedo

As filmagens da primeira temporada da série “O Complexo” estão sendo realizadas desde o dia 30 de abril, por locações em Canoas e Porto Alegre e em Viamão. A realização é da Verte Filmes, com produção executiva da Remo Assessoria e coprodução da Casa de Cinema. Ao todo, serão 42 diárias de filmagens, com previsão de término na segunda quinzena de junho.

Drama policial e de tribunal, tem como pano de fundo a abordagem de temas como o conceito de justiça, segurança pública, racismo estrutural e a sua expressão na esfera judicial. A série traz no elenco principal o ator Amaurih Oliveira; a atriz portuguesa Isabél Zuaa, protagonista do longa “As Boas Maneiras”; a atriz Liane Venturella, premiada diversas vezes pelo prêmio Açorianos; o ator gaúcho Nelson Diniz, que tem na trajetória o Prêmio APTC de Melhor Profissional do Cinema Gaúcho, e a atriz Kaya Rodrigues, com atuações marcantes nos seriados “Alce & Alice” e “Necrópolis”.

A idealização e criação de “O Complexo” é de Gabriel Faccini, Tiago Rezende e Tomás Fleck. O roteiro tem colaboração de Ana Saki, Luiz Santana e Mariani Ferreira. Os seis episódios, de 52 minutos cada, apresentam direção compartilhada por Gabriel Faccini e Tiago Rezende.

A série tem estreia programada para o primeiro semestre de 2020, no canal CineBrasilTV. O projeto é financiado pelo Fundo Setorial Audiovisual (PRODAV 02).