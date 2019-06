Estão abertas, até o dia 15 de agosto, as inscrições para o 27° Festival Mix Brasil da Cultura da Diversidade, que acontece de 13 a 20 de novembro, em São Paulo, e segue depois em turnê para outras cidades do Brasil.

O Mix Brasil é considerado o maior evento cultural com foco em filmes relacionados com a sexualidade em suas diversas formas de expressão da América Latina e um dos maiores do mundo. As inscrições podem ser feitas através do link http://bit.ly/mixbrasil2019.

Em 2018, o público estimado do festival foi de 52 mil pessoas que participaram das exibições de filmes, festas, teatro, música, games, conferência, literatura e debates. O evento é realizado pela Associação Cultural Mix Brasil, uma organização sem fins lucrativos que visa promover a liberdade de expressão da diversidade sexual em diferentes formatos.