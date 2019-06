O filme “Amazônia Groove” traz a beleza da Floresta Amazônica e revela a fascinante e diversificada musicalidade da região, em especial do Pará. As músicas dos mais variados gêneros – como Carimbó, Búfulo Bumbá, Guitarrada, violão clássico amazônico, tecnobrega, entre outros – mesclam-se às lendas dos rios, à fé e às histórias curiosas e emocionantes de artistas e personagens anônimos. Entre as personalidades que se apresentam e dão seus depoimentos estão Dona Onete, Manoel Cordeiro, Sebastião Tapajós, Mestre Damasceno, Paulo André Barata, Albery Albuquerque, Mg Calibre, Waldo Squash e Gina Lobrista.

Premiado no Festival SXSW South by Southwest (SXSW) 2019, no Texas, “Amazônia Groove” participou da Ciranda de Filmes, em São Paulo.

Com produção da Urca Filmes e direção de Bruno Murtinho, o documentário tem investimento do BNDES, Fundo Setorial do Audiovisual e patrocínio da Vale e BB Seguros, por meio da Lei do Audiovisual. A estreia está marcada para 6 de junho, com distribuição da Pagu Pictures.