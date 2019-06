O filme “Beatriz” chega ao cinemas nacionais em 6 de junho, estrelado por Marjorie Estiano e Sergio Guizé, com direção de Alberto Graça. Os atores interpretam Beatriz e Marcelo, um casal jovem e apaixonado, vivendo em Lisboa. Ele escreve um romance em que a esposa é musa inspiradora. Fascinada pela proposta do livro, Beatriz alimenta os desejos e impulsos propostos pela personagem criada por ele. A partir daí, se expõem cada vez mais em um perigoso jogo de sedução com estranhos. O processo de criação domina o casal, revelando e questionando até onde se pode chegar por amor.