Uma narrativa cautelosa em tempos de crise da democracia. O estopim pessoal e político para explorar um dos mais dramáticos períodos da história do Brasil. Combinando acesso exclusivo a líderes do passado e do presente (incluindo os ex-presidentes Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva) a relatos da biografia complexa de sua própria família, a diretora Petra Costa (Elena) testemunha a ascensão e a queda de políticos e o que restou do país, tragicamente polarizado.

Produzido por Joanna Natasegara (Vencedora do Oscar de Melhor Documentário em Curta-Metragem por Os Capacetes Brancos), Shane Boris e Tiago Pavan, o documentário Democracia em Vertigem tem lançamento global na Netflix e em cinemas selecionados no dia 19 de junho.