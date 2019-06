“Divino Amor”, de Gabriel Mascaro (“Boi Neon”), que estreou nos festivais de Sundance e de Berlim e já foi selecionado para mais de quarenta festivais, estreia dia 27 de junho, com distribuição no Brasil assinada pela Vitrine Filmes. O filme é uma coprodução entre Brasil, Uruguai, Dinamarca e Noruega, Suécia e Chile.

O longa se passa no Brasil num futuro próximo, 2027, e conta a história de uma mulher profundamente religiosa que é escrivã de cartório e usa sua posição no trabalho para tentar salvar casais que chegam para se divorciar. Joana (Dira Paes) faz tudo em nome de um projeto maior de fé dentro da fidelidade conjugal. Enquanto espera por um sinal em reconhecimento pelos seus esforços, é confrontada com uma crise no seu próprio casamento que termina por deixá-la ainda mais perto de Deus.

“Divino Amor” foi premiado como Melhor Filme e Melhor Atriz no Festival de Cinema Luso Brasileiro Santa Maria da Feira e recebeu o prêmio FEISAL em Guadalajara.

O filme estreou mundialmente no Festival de Sundance e logo depois participou da Mostra Panorama no 69º Festival de Berlim. Foi selecionado para mais de quarenta festivais, incluindo Festival Internacional de Cinema de Miami e Festival de Cinema Internacional de Hong Kong.

O longa é produzido pela Desvia, em coprodução com Malbicho Cine, Snowglobe, Mer Films, Film i Väst, Globo Filmes e Canal Brasil. No elenco, estão Dira Paes, Emílio de Mello, Julio Machado, Thalita Carauta, Mariana Nunes, Teca Pereira e Tuna Dwek.