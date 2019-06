Pelo terceiro ano consecutivo, o 23º FAM – Florianópolis Audiovisual Mercosul vai realizar o Encontro de Coprodução do Mercosul – ECM, evento que já está consolidado na agenda do Fórum Audiovisual do Festival.

Oito Players já estão confirmados, cinco canais de televisão – Fox Latam, Canal Brasil, Box Brazil, CineBrasilTV e TELEFE – e três distribuidoras – Elo Company (Brasil), Artkino (Argentina) e BF Distribution (Chile).

O Encontro firma um dos propósitos do FAM que é a integração e o fortalecimento das produções do mercado comum do sul. São aguardadas propostas de coprodução de cinema e TV para projetos de longa-metragem e séries no âmbito do Mercosul, no gênero ficção e documental. O encontro será realizado entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro, e este ano recebe inscrições em três modalidades – Negocial, Ouvinte e, pela primeira vez, Work in Progress – WIP.

A modalidade WIP prevê para as produtoras a oportunidade de apresentar os filmes – ainda não finalizados – para distribuidoras, curadores, agente de vendas e público seleto.

Outra novidade são os encontros one-to-one que também podem ser feitos entre produtores, facilitando assim os possíveis acordos de coprodução.

As inscrições para o Encontro de Coprodução do Mercosul 2019 vão até o dia 26 de julho para as modalidades Negocial e Work in Progress. Para modalidade Ouvinte, pode ser realizada até o dia 25 de setembro. O regulamento e as inscrições estão disponíveis através da plataforma Sympla. Mais informações, através do e-mail workshops@panvision.com.br.

Esta iniciativa é uma produção da Associação Cultural Panvision, Petrus Barretto Advogados Associados e Muringa Produções Audiovisuais com apoio institucional da BRAVI – Brasil Audiovisual Independente.

Confira abaixo os valores para cada modalidade:

Negocial

05/06 a 07/06 R$ 50,00 Pré-venda

08/06 a 14/06 R$ 100,00 – 1 Lote

15/06 a 28/06 R$ 200,00 2 Lote

29/06 a 26/07 R$ 300,00 3 Lote

12/08 a 18/08 R$ 400,00 CONFIRMAÇÃO

Ouvinte

05/06 a 07/06 R$ 50,00 Pré-venda

08/06 a 14/06 R$ 100,00 – 1 Lote

15/06 a 28/06 R$ 200,00 2 Lote

29/06 a 26/07 R$ 300,00 3 Lote

27/07 a 25/09 R$ 400,00 4 Lote

WIP

05/06 a 26/07 R$ 100,00