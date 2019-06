Estão abertas as inscrições para o 21º Festival Brasileiro de Cinema Universitário, para curtas de até 30 (trinta) minutos realizados por universitários e finalizados a partir de janeiro de 2018. Os interessados devem acessar o site www.fbcu.art.br, onde encontram o regulamento e a ficha de inscrição. O prazo final para envio dos curtas é 30 de junho.

O FBCU será realizado em setembro no Cine Arte UFF, em Niterói, com datas a serem definidas. Além da mostra competitiva de curtas universitários, o festival ainda exibe mostras informativas e paralelas de produções de todo o país e formatos.

O 21º Festival Brasileiro de Cinema Universitário conta com o patrocínio da Fundação de Arte de Niterói através do Edital de Fomento ao Audiovisual 2018, na categoria Mostras e Festivais, como resultado do programa Niterói Cidade do Audiovisual, conta com o apoio da Universidade Federal Fluminense (UFF) e é uma realização da ACFBCU e da Insensatez Audiovisual.