Roteiristas, estudantes, profissionais de audiovisual e público em geral poderão receber consultoria através do Laboratório de Roteiros Audiovisuais da 19ª Goiânia Mostra Curtas. As inscrições podem ser feitas até 17 de julho, pelo site www.goianiamostracurtas.com.br. São 12 vagas, sendo três para cada um dos laboratórios oferecidos. Os interessados poderão escolher entre Roteiro Cinematográfico (ficção e documentário), Roteiro para Séries de TV (drama e humor), Roteiro para Websérie (ficção e documentário) e Roteiro para Animação.

Os argumentos selecionados terão consultorias individuais dos roteiristas Di Moretti, Renata Martins, Rosana Urbes e Thiago Fogaça, renomados nos cenários nacional e internacional. As consultorias serão realizadas nos dias 10 e 11 de outubro, sendo que cada uma terá duração de duas horas.

No dia 12 de outubro, os participantes farão o pitiching do argumento, com duração de três horas. Esta é a defesa oral que será assistida por todos os participantes e pela banca formada pelos consultores e até dois roteiristas, além de produtores e diretores convidados. A banca escolherá um projeto de cada consultoria para receber o certificado de melhor projeto do Laboratório de Roteiros Audiovisuais. Eles serão entregues na cerimônia de encerramento da 19ª Goiânia Mostra Curtas, no dia 13 de outubro, às 20h, no Teatro Goiânia, em Goiânia (GO).

O laboratório Roteiro Cinematográfico (ficção e documentário) envolve breve apresentação do projeto por parte dos realizadores; análise geral do argumento; análise das personagens e relações que estabelecem entre si; análise da estrutura; e sugestões de encaminhamento. O consultor é Di Moretti, que foi roteirista de longas-metragens premiados, como O Velho, a História de Luiz Carlos Prestes (doc.); Latitude Zero; As Vidas de Maria; Cabra-Cega; e Filhas do Vento. Na TV, roteirizou o especial O Menino Grapiúna, a série policial O Grampo e a série médica O Mal da Cura.

Roteiro para séries de TV (drama e humor) é um laboratório que percorre as seguintes etapas: premissa, tema, storyline e motivação; universo da série; sinopse; construção da personagem; conflito e progressão dramática; a melhor estrutura para o seu projeto (procedural, episódica, híbrida, serializada ou antologia); arco da temporada; e pitiching. A consultoria fica a cargo de Renata Martins, que integrou a equipe de roteirista da série Pedro e Bianca, ganhadora dos prêmios Emmy Kids Internacional, Prix Jeunesse Ibero-americano e Internacional. Ela também fez parte da equipe de roteirista como colaboradora na novela Malhação – iva a Diferença, da Rede Globo, ganhadora do Emmy Kids Internacional de 2018.

Nas consultorias individuais do laboratório Roteiro para animação, os participantes passam por etapas, como relevância do tema e de ser realizado em animação; personagens (objetivo, motivação, potencial de entretenimento na atuação e empatia); estrutura da história (curva dramática e/ou experimentação narrativa); conceito visual atrelado à narrativa; e viabilidade técnica em animação. Rosana Urbes é a consultora. Ela é animadora, ilustradora e storyboard. Entre os trabalhos está a direção e animação de Guida, filme com mais de 70 prêmios nacionais e internacionais.

No laboratório de Roteiro para websérie (ficção e documentário), as consultorias trabalham com análise temática principal (objetivo moral/ético, atitudes morais, medos e desejos universais); análise personagens (meta, motivação, empatia, falha moral, arco emocional, história pregressa); análise estrutura (quantos episódios, estrutura de conflito, ganchos, pontos de trama e progressão dramática); análise cenas e beats (cenas, sequências e beats – onde começam, onde terminam e quais seus objetivos dramáticos, propósito e inversão de valores); análise diálogos (subtexto, exposição, naturalidade); análise potencial viral (brevidade – minutagem e estrutura na internet –, novidade, objetividade, humor, drama ou exposição de assunto em voga). Quem está na consultoria individual é Thiago Fogaça, que treinou equipes na Fundação Getúlio Vargas (FGV) e nas agências Young & Rubicam, Leo-Burnett, Talent e no Google.

A 19ª Goiânia Mostra Curtas acontece de 8 a 13 de outubro de 2019, no Teatro Goiânia, em Goiânia (GO). Filmes de ficção, documentários, experimentais e de animação temática livre podem se inscrever até 4 de julho, pelo site www.goianiamostracurtas.com.br.

A programação paralela segue com lançamentos literários, debate, encontro com realizadores e laboratórios de roteiros audiovisuais. Na Feira Audiovisual serão realizados painéis, masterclasses, oficinas e evento de network. Estarão presentes cineastas, produtores, distribuidores, exibidores e representantes do governo e de agências de fomento.

As produções inscritas serão premiadas pelo Júri Oficial do festival nas categorias Curta Mostra Brasil, Curta Mostra Goiás e Curta Mostra Animação. O público também poderá votar no filme preferido pelo Júri Popular dentro de cada uma dessas mostras, incluindo também a 18ª Mostrinha.

Entre os prêmios do Júri Oficial estão locação de equipamentos, cursos de formação audiovisual, serviços de pós-produção, finalização e distribuição.

Os curtas-metragens da Curta Mostra Brasil vão concorrer também ao prêmio de aquisição de melhor filme concedido pelo Júri SescTV. Já o Júri Elo Company dará o prêmio de representação comercial aos melhores filmes eleitos por eles nas mostras Brasil, Goiás e Animação.

Além dos prêmios cedidos pelos parceiros da indústria cinematográfica, todos os curtas-metragens escolhidos pelos júris, incluindo o júri popular, também recebem o Troféu Icumam, criado pelo artista goiano Gilvan Cabral.