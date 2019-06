O Brazilian Content, programa de exportação da BRAVI, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), vai organizar, pela primeira vez, uma delegação brasileira para o MIP Cancun, evento destinado a empresas que produzem e distribuem conteúdos para espectadores da América Latina e para o mercado hispânico dos Estados Unidos. Nesta sexta edição, o MIP Cancun será realizado de 20 a 22 de novembro, no Moon Palace Resort em Cancun, no México.

É a primeira vez que o MIP Cancun entra na lista de delegações organizadas pelo Brazilian Content, que promove ações para que empresas brasileiras tenham acesso aos maiores eventos do mundo no setor audiovisual, como o Festival de Annecy, o Sunny Side of the Doc, o Kidscreen e os próprios MICPOM e MIP Junior (também organizados pela empresa Reed Midem).

A PinGuim Content, responsável por séries de animação infantis como “O Show da Luna!” e “Peixonauta”, sucessos internacionais, participa pela primeira vez do evento.

