O Olho e a Faca, terceiro longa-metragem de Paulo Sacramento, conta a história de Roberto (Rodrigo Lombardi), um petroleiro que se encontra num momento de grande transformação em sua vida pessoal e profissional. Roberto é pai de dois filhos, mantém um romance fora do casamento e está constantemente entre o mar e a terra. Uma promoção no trabalho o leva à reflexão de sua existência.

O longa tem produção da Gullane, Olhos de Cão e TC Filmes e distribuição da Califórnia Filmes. Também estão no elenco do filme os atores Roberto Audio, Estér Góes, Genézio de Barros, Débora Nascimento, Simone Iliescu e as crianças Antonio Haddad e João Sabino.

O Olho e a Faca foi exibido na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e no Festival do Rio, ambos em 2018. Além de filmar em São Paulo e Rio de Janeiro, Paulo Sacramento rodou mais da metade do longa em alto mar, em uma plataforma de petróleo.