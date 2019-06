“Relatos do Front – Fragmentos de uma Tragédia Brasileira” estreia nesta quinta-feira, dia 20 de junho, nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Vitória, Manaus, Rio Branco, Brasília e Salvador. Dirigido por Renato Martins, o longa é um documentário sobre segurança pública no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, que aborda os dois lados dessa “guerra civil” na qual vivem aqueles que participam das rotinas de combate entre o tráfico e a polícia. A partir de relatos de policiais e ex-criminosos, costurados com depoimentos de familiares de vítimas e especialistas, o diretor apresenta um cenário de violência urbana e problemas sociais, causados pela ineficiência das políticas públicas.

De acordo com o Atlas da Violência do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), o número de homicídios no Brasil em 2016 foi de mais de 62,5 mil, registrando aumento de 25,8% em relação a 2006. O filme levanta um debate sobre as estatísticas, os laços com a escravidão e o custo social e financeiro dessa política de segurança pública, sempre marcada pelo confronto.

“Relatos do Front” pretende mostrar como a repetição das políticas de segurança pública e o modelo vigente de investimento em armamento e não em treinamento e inteligência mostraram-se ineficazes, além de questionar também a “pacificação”, que já foi testada por outros governos sem resultados efetivos. A sociedade, em constante pânico com a crise na segurança, pressiona o governo, o que acaba desencadeando ações policiais pirotécnicas retratadas pela mídia, que dão uma falsa impressão de que o estado vence a “guerra” contra o crime.

O filme oferece respostas a algumas perguntas fundamentais sobre a segurança pública. Ao humanizar personagens que só são conhecidos pelas manchetes dos jornais, exibe uma inteligência crítica e atualizada da questão mais importante e sensível do Brasil hoje. E apresenta depoimentos de um policial civil e de um ex-traficante que, apesar de estarem de lados opostos desta “guerra”, concordam que a segurança está sendo administrada da pior maneira possível pelos políticos eleitos, com cada vez mais mortes de ambos os lados.

Com participação na Mostra Internacional de Cinema de SP 2018, no Festival do Rio 2018 (Première Brasil) e no CPH:DOX – Copenhagen 2019 (F: ACT AWARDS), o longa também foi selecionado para o festival Docs Barcelona 2018 na categoria Latim Pitch. “Relatos do Front” é uma produção Jacqueline Filmes, em coprodução com Globo News, Globo Filmes, Canal Brasil, Film Pro e Syndrome Films, com distribuição da ArtHouse.