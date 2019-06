A indústria audiovisual brasileira está paralisada, praticamente sem receber recursos para a produção de séries e filmes. Motivo: a Agência Nacional de Cinema (Ancine) suspendeu o repasse de verbas para projetos que estão em fase de análise orçamentária. O desmonte do setor e as políticas de financiamento à cultura são temas do evento promovido pela Firjan, em parceria com o Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual (Sicav), que acontece nesta quarta-feira (19), a partir das 10h, Dia do Cinema Brasileiro, na Casa Firjan.

A indústria do cinema e do audiovisual é responsável por um faturamento anual de R$ 24,5 bilhões. Responde ainda por cerca de 330 mil empregos diretos e indiretos, tem 12,7 mil empresas, gera mais de R$ 3,3 bilhões em impostos e cresce em torno de 9% ao ano. O setor começou a entrar em colapso em março deste ano, depois que o Tribunal de Contas da União (TCU) recomendou à Ancine a interrupção da celebração de novos acordos para a destinação de recursos públicos para produção de séries e filmes.

Um dos painéis do evento na Casa Firjan vai dar uma visão atualizada sobre as recentes decisões do TCU, que põem em risco a sobrevivência do setor. Haverá ainda um debate sobre os desafios da indústria audiovisual nos próximos cinco anos, com ênfase nas políticas públicas e na regulação do setor.

A abertura do evento contará com a presença do presidente da Firjan, Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira; o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro, Lucas Tristão; e o presidente da Ancine, Christian de Castro; além do presidente do Sicav, Leonardo Edde. No evento, haverá ainda o lançamento do livro “Os Desafios do Audiovisual”, de autoria de Marcio Rolla e Ricardo Rocha.

Programação

10h – Abertura. Com Firjan, Sicav e Ancine

10h20 – Compliance no Audiovisual e lançamento do guia para as indústrias do setor. Com Luana Palmieri Franca Pagani, superintendente executiva do Conselho SESI Nacional; e Cláudio Lins de Vasconcelos, advogado, consultor jurídico do SICAV

12h – mesa “O Diferencial Competitivo do Programa de Compliance”, Marcelo Vilhena e Helcio Coelho, respectivamente, gerente de Compliance eespecialista de Compliance do grupo Globo; e Sylvio Oliveira, Finance Director da Paramount Pictures

12h45 – lançamento do livro “Os Desafios do Audiovisual”, com a participação de Marcio Rolla e Ricardo Rocha

14h – TCU: Atualizações sobre o processo e próximos passos, com Daniel Vieira Bogéa Soares, do escritório Piquet Magaldi Guedes

14h30 – Debate “Os Desafios da Indústria Audiovisual nos próximos 5 anos:

Marco Legal do Audiovisual: A política pública e a regulação como indutora do crescimento da indústria; Atração de investimentos privados e geração de receitas para a indústria de produção independente no Brasil; e Como trabalhar as diversas janelas de distribuição?