Malu Andrade e Luiz Toledo © Nathalia Henrique

Luiz Toledo, especialista em gestão pública e ex-gerente de parcerias público-privadas da Prefeitura de São Paulo, e Malu Andrade, especialista em economia criativa e fundadora da rede Mulheres do Audiovisual Brasil, são os novos diretores executivos da Spcine. Eles assumem respectivamente a Diretoria de Parcerias Estratégicas e a Diretoria de Desenvolvimento de Políticas Audiovisuais.

Os dois chegam para compor esta nova fase da empresa paulistana sob o comando da cineasta Laís Bodanzky, diretora-presidente da empresa.

Formado em Relações Internacionais pela FAAP, mestre e doutorando em Políticas Públicas pela FGV, Toledo foi assessor internacional da Prefeitura de São Paulo e gerente de parcerias público-privadas da SP Parcerias.

Já Malu Andrade é especialista em Media Arte pela PUC e trabalha há 14 anos na área de Economia Criativa. Foi responsável por trazer para a esfera pública o debate sobre equidade de gênero no mercado audiovisual. Como resultado da articulação, fundou a rede Mulheres do Audiovisual Brasil, que conta hoje com 20 mil profissionais do setor. Trabalhou na Spcine entre 2014 e 2017, como coordenadora de inovação e formação, e esteve, nos últimos dois anos, à frente do gerenciamento acadêmico da Escola Britânica de Artes Criativas.