“História Secreta do Pop Brasileiro”, de André Barcinski

O festival que mescla cinema e música como nenhum outro do país começa sua 11ª edição em 12 de junho ocupando diversas salas de cinema de São Paulo. Mas para quem não está na capital paulista ou não quer perder o conforto de casa, a partir do dia seguinte (13/06), 15 títulos da programação oficial ganham espaço na Spcine Play, plataforma de streaming da Spcine. O acesso é gratuito.

Entre os destaques, está a série “História Secreta do Pop Brasileiro”, dirigida pelo jornalista André Barcinski. Dividida em duas partes, ela revisita a história do gênero no Brasil a partir de entrevistas com Mister Sam, Gretchen, Dudu França, Raul Gil, entre outras personalidades.

Também integram a lista de filmes disponíveis na Spcine Play “Beat é Protesto”, sobre a força da mulher dentro do universo do funk paulistano, e “We Need Songwriters”, que faz uma viagem de Nashville até New Orleans por lugares míticos da música norte-americana e encontro pelo caminho personalidades como Morgan Freeman e John Carter Cash, único filho de Johnny Cash e June Carter.

Há ainda o documentário internacional “Els Ulls S’Aturen de Créixer”, vencedor do In-Edit em 2018. O diretor catalão Javier García Lerín faz um retrato íntimo do compositor Miquel Serra. Sua filosofia de vida, o laço familiar e as canções que combinam folk mediterrâneo e pop psicodélico permeiam o roteiro.

A Spcine Olido e a Spcine Lima Barreto, localizada no Centro Cultural São Paulo, estão entre as salas oficiais do festival. E exibem documentários como “Alceu Valença – Na Embolada do Tempo”, “Amigo Arrigo”, “Antes que me Esqueçam, meu Nome é Edy Star”, “Dorival Caymmi – Um Homem de Afetos” e “Rumo”. As sessões são gratuitas. Os outros espaços cinematográficos que compõem a programação oficial são Cinesesc, Cinemateca Brasileira e Matilha Cultural.

O In-Edit se estende até 23 de junho e reúne 57 filmes nacionais e internacionais, sendo a grande maioria inédita no Brasil. A programação está disponível aqui.