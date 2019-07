Gil e Pepe Mujica durante as filmagens

A Iyá Omin Produções está rodando, em coprodução com a Paris Entretenimento, Disposições Amoráveis, documentário que percorre o pensamento de Gilberto Gil através de encontros, lugares e canções. A distribuição será da Paris Filmes.

A pesquisadora Ana de Oliveira, coautora do livro homônimo escrito junto com Gil, dirige o filme, trazendo para o centro da discussão a linha temática amor e futuro, que guiará conversas, servindo como propulsora de assuntos. Movendo lembranças, sentimentos e histórias, Disposições Amoráveis promoverá troca de ideias e experiências para construir um grande painel dialógico em que, direta ou indiretamente, todos os personagens acabem conversando com todos.

Depois de ter registrado, em junho, um grande encontro de Gil com o ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica, a equipe filma, no dia 2 de julho, um raro eclipse total do Sol, em pleno deserto do Atacama, no Chile. As filmagens continuam no segundo semestre no Brasil, Índia, Estados Unidos e Oriente Médio.