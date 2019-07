Co-organizada pelo BrLab e pelo Festival Internacional de Cinema de Locarno, com apoio do Programa Ibermedia, do Cinema do Brasil e do Projeto Paradiso, a 3ª edição do São Paulo – Locarno Industry Academy International acontece durante a 9ª edição do BrLab (de 3 a 9 de outubro), como parte do tradicional laboratório de desenvolvimento de projetos que anualmente realiza workshops, palestras e distintas atividades voltadas para a indústria audiovisual brasileira e internacional.

A convocatória para participar do São Paulo – Locarno Industry Academy está disponível em brlab.com.br/ano/2019/sao-paulo-locarno-industry-academy/4333/ e estará aberta até 11 de agosto. É direcionada a jovens profissionais interessados no campo de vendas, marketing, distribuição, exibição e programação, curadoria, que estejam preferencialmente vinculados a uma companhia/produtora/empresa estabelecida. É necessário a compreensão do idioma inglês para a participação no workshop.

Lançado em 2014 no Festival Internacional de Cinema de Locarno, o Industry Academy é um programa direcionado a jovens profissionais que atuam no campo de vendas internacionais, marketing, distribuição, exibição e programação (festivais, cineclubes, museus, cinematecas), e que foi criado com o objetivo de ajudar no posicionamento desses profissionais na indústria cinematográfica internacional, através da interação direta com profissionais de diferentes países e com players fundamentais. O objetivo do Locarno Industry Academies International é também construir pontes entre distintos mercados na Europa, América Latina e do Norte, países mediterrâneos e Oriente Médio.

O Industry Academy foi criado para que uma nova geração de profissionais emergentes da indústria cinematográfica independente sinta-se encorajada ao progresso, auxiliando no melhor entendimento dos desafios atuais da indústria audiovisual internacional e na expansão de suas redes de contatos. Após o sucesso das duas primeiras edições em 2017 e 2018, o São Paulo – Locarno Industry Academy International 2019 acontecerá nos dias 7, 8 e 9 de outubro, durante o BrLab.

Além de São Paulo, o Locarno Industry Academy International também foi realizado no México (Morelia), Panamá (cidade do Panamá), Líbano (Beirut), Grécia (Thessaloniki), Valparaíso (Chile) e Nova Iorque (EUA).

O workshop terá duração de três dias e oferecerá a um grupo composto por dez participantes selecionados do Brasil, América Latina e Península Ibérica uma oportunidade única para um melhor entendimento dos desafios que a indústria cinematográfica independente enfrenta no cenário brasileiro e internacional, através de encontros com profissionais e consultores de diferentes países.

Para realizar a inscrição, são necessários o Formulário de Inscrição, currículo, carta de interesse (em inglês) e foto do participante. Os participantes selecionados serão anunciados até o dia 16 de setembro na página do BrLab, www.brlab.com.br.