Eduardo Coutinho

Durante 1 ano, o professor Carlos Roberto Franke entrevistou documentaristas brasileiros e alemães para o seu trabalho de pós-doutorado. Com um vasto e denso material em mãos, convidou a diretora Liliana Sulzbach para juntos desenvolverem um filme sobre o método de trabalho destes documentaristas, com experiências e visões de mundo bem distintas.

Do rigor formal da diretora alemã Kerstin Stutterheim à generosidade de Eduardo Coutinho em explicar seu método de entrevistar, ouvir e pensar um filme, do engajamento de Silvio Tendler, Luiz Eduardo Jorge e Valentin Turn ao caráter investigativo de Bertram Verhaag e Inge Altemeier, da visão política de Joachim Tschirner passando pela experiência jornalística de Washington Novaes e os questionamentos de Eduardo Thielen, o filme apresenta diferentes abordagens de temas ambientais, políticos e sociais, mostrando, para além das entrevistas, histórias diversas e seus desfechos.

A combinação de paixão, rigor intelectual e vocação investigativa presente no trabalho desses realizadores, deixa claro tudo o que está em jogo quando eles se aventuram a contar uma história real.

O Método, que conta com uma das últimas entrevistas inéditas do documentarista brasileiro Eduardo Coutinho, estreia dia 10 de julho, às 21h30, no Canal Curta!