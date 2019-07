Estão abertas as inscrições para participar da programação oficial do 8° Curta Brasília – Festival Internacional de Curta-Metragem. As inscrições são feitas exclusivamente online, pelo site www.curtabrasilia.com.br.

A equipe de curadoria do 8° Curta Brasília seleciona, por meio das inscrições, os curtas e videoclipes que irão compor as mostras sujeitas a prêmios oficiais do evento, Mostra Nacional e Mostra Decibéis, assim como para as mostras especiais que fazem parte do escopo do festival.

Com exibições no Cine Brasília (Brasília/DF) o 8° Curta Brasília tem previsão de realização em dezembro de 2019.