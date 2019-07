Estão abertas, até 4 de agosto, as inscrições para o Laboratório de Projetos de Série do III ROTA – Festival de Roteiro Audiovisual, que será realizado de 2 a 7 de outubro, na Cinemateca do MAM, no Rio de Janeiro. Voltado para estudantes e roteiristas iniciantes, o ROTALab irá selecionar 10 projetos, que receberão consultorias de profissionais e concorrerão aos troféus de Melhor Pitching pelo Júri Oficial e pelo Júri Popular durante o festival.

Os encontros dos finalistas com os roteiristas consultores da edição, Dani Reule, Fidelys Fraga, Gustavo Moraes e Monica Solon, ocorrem nos dias 2 e 3 de outubro. No dia 6, os autores apresentarão seus pitchings, abertos para o público do ROTA. O projeto vencedor de Melhor Pitching do Júri Oficial ganhará um script development do RWR (Recife Writers Room), e os três primeiros colocados, uma assinatura da plataforma VAV+ por um ano. Já o eleito pelo Júri Popular receberá uma consultoria do Maquinário Narrativo.

As inscrições devem ser feitas no site rotafestival.com, onde consta o regulamento completo do ROTALab. Os candidatos podem adquirir o Pacote Completo ou a inscrição avulsa. A primeira opção dá passe livre para toda a programação do evento e permite a inclusão de um projeto no Laboratório e até dois no Encontro de Negócios. O primeiro lote, disponível até 4 de agosto, custa R$ 300. Já o investimento na inscrição avulsa é de R$ 60 por projeto.

Além do Laboratório, a terceira edição do ROTA compreende Encontro de Negócios com produtoras, distribuidoras e programadoras de televisão, Mostra Competitiva de Curtas-Metragens, Concurso de Roteiros de Curtas-Metragens e Seminário. Já estão confirmadas, entre outras atividades, a masterclass Sala de Roteiristas, com Elena Soárez, a palestra As Engrenagens da Cena, com Marina Meira e Rodrigo de Vasconcellos, do Maquinário Narrativo, e um estudo de caso da série “This is Us”, com Carol Amaral e Mariana Baltar.