A Franco Films, produtora de Ailton Franco, idealizador do Festival Curta Cinema, anunciou para 2020 uma coprodução entre Brasil e França para lançar D.O.A – Morte ao Chegar, um filme de ação, que fala dos desafios de um sniper inglês ao realizar uma missão em São Paulo e é estrelado pelo ator americano Taylor Kitsch, conhecido por sua atuação em todas as temporadas de True Detective, da HBO.

A produção, uma parceria com a Daigoro Filme, assinada por Ailton Franco e Raphael Cohen, deve começar entre outubro e dezembro de 2019 e será rodada ao longo de quatro semanas, entre janeiro e março de 2020, por ruas e telhados da capital paulista. A direção é do francês Julien Seri e a distribuição da Wild Bunch.

D.O.A. – Morte ao Chegar será inteiramente filmado no Brasil, com grande parte de equipe técnica formada por brasileiros, mesmo sendo um coprodução minoritária do Brasil.

Na história, Douglas, posicionado em um telhado de um grande edifício de São Paulo, é um franco-atirador em uma missão para o governo inglês. Encarregado de assassinar um empresário em solo brasileiro, Douglas é rapidamente forçado por um misterioso interlocutor a realizar uma sucessão de testes sádicos para desviá-lo de sua missão. Se ele falhar, ou se recusar, pessoas inocentes serão punidas. Sem poder deixar sua posição, nem falar com seus superiores, Douglas sai em busca de uma saída, enfrentando esse estranho parasita que brinca com seus nervos. Com o olho em sua mira, os dois homens se envolvem em uma guerra de nervos.