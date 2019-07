A comédia romântica adolescente O Melhor Verão das nossas Vidas, protagonizado pelas integrantes do BFF Girls (grupo formado pelas ex-participantes do The Voice Kids), Bia Torres, Giulia Nassa e Laura Castro, conta a história de três meninas que têm o sonho de alcançar o estrelato no mundo da música.

No filme, as três amigas, que passam para a fase final de um famoso festival de música, descobrem que ficaram de recuperação na escola, no mesmo período do evento. Juntas, elas farão de tudo para não desistir dos seus sonhos. As filmagens, que acontecem na capital paulista e no Guarujá, já estão a pleno vapor.

Além delas, Giovanna Chaves, que participou da novela do SBT Cúmplices de um Resgate; Enrico Lima, filho do Chitãozinho que participou da peça O Menino Maluquinho; Murilo Bispo, ex-integrante do The Voice Brasil 2018; e Bela Fernandes, que participa da novela As Aventuras de Poliana do SBT, fazem parte do núcleo jovem do longa.

O elenco reúne ainda Maurício Meirelles, Márvio Lúcio (Carioca), João Quirino, Rafael Zulu, Gisele Prattes, Daniel Erthal, Carlos Bonow e Laura Proença.

A direção do filme é de Adolpho Knauth, da produtora Moove House, e o roteiro de Cadu Pereiva.

O filme tem apoio da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo e será lançado pela Galeria Distribuidora, que também é coprodutora do longa. A produção é da Moove House e o projeto ainda conta com a parceira da Sony Music.

A previsão de lançamento é para o próximo verão.