O Sesc divulgou a lista de filmes selecionados para a III Mostra de Cinema 2019. São 42 produções, sendo 10 infanto-juvenis, que comporão o Panorama Brasil e circularão por todo país a partir de novembro. Os filmes foram avaliados por uma curadoria formada por profissionais do Sesc e especialistas das áreas de cultura e cinema. Com apenas 3 anos de existência, a Mostra Sesc de Cinema se firma como importante iniciativa de valorização da produção audiovisual do país, tendo registrado recorde de inscritos este ano: 1.200 filmes.

A seleção dos filmes que chegaram à etapa nacional foi realizada a partir dos panoramas: Estadual e Regional, Brasil e Infanto-Juvenil. Ao todo, foram selecionados 380 filmes entre longas, médias e curta metragens, provenientes de todas as regiões. Desse total, foram selecionados seis filmes de cada região do país, exceto o Nordeste que indicou oito. As obras comporão o panorama nacional, junto com as produções infanto-juvenis, selecionadas a parte. Os demais filmes classificados serão exibidos em suas regiões.

Entre os selecionados de 2019, estão os longas “Estrangeiro” (PB), escrito e dirigido por Edson Lemos Akatoy, que mostra uma viagem sensorial e poética nas memórias de Elisabete; e “Abrindo as Janelas do Tempo” (SC), que, sob a direção de Santiago José Asef, traduz uma história de amor, de perda, espera e aceitação; “Orin: Música para os Orixás” (BA) é um documentário que valoriza as culturas brasileiras de origem africana e demonstra a riqueza de sons, termos e ideias por trás do candomblé; já o documentário “Fabiana” (SP) retrata a trajetória de uma caminhoneira transexual e lésbica, mostrando detalhes da última viagem antes da aposentadoria, depois de 30 anos de profissão.

Entre os médias-metragens, estão “Catadora de Gente” (RS), um tocante depoimento dos preconceitos e da dura trajetória de Maria Tugira Cardoso, uma mulher como tantas outras catadoras no Brasil, e o documentário “O Céu dosÍndios Desâna e Tuiuca” (AM), que tenta desvendar a astronomia indígena produzida por estas etnias amazônicas que acreditam no conhecimento do céu como saber complementar as suas vidas na terra.

Entre os curtas que compõe a mostra, estão “Aurora” (SE), um ensaio cinematográfico sobre as angústias que sofre uma mulher em três diferentes fases da vida; “Chamando os Ventos: por uma Cartografia dos Assobios (PA), documentário sobre a ação imaginária de chamar os ventos por meio de assobios, uma dinâmica que envolve entretenimento, ancestralidade, imaginação, afetividade e memória; e o documentário “Quilombo Mata Cavalo” (MT), que trata da história e da cultura de seis comunidades quilombolas que resistem para preservar seus traços culturais.

Conheça os 42 filmes selecionados por região:

NORTE

Curta: Chamando os Ventos: por uma Cartografia dos Assobios (PA)

Longa: A Besta Pop (PA)

Médias: Francisco (AC) | O Céu dos índios Desâna e Tuiuca (AM) |No Rio das Boboletas (AM) | Vozes da memória (RO)

NORDESTE

Curtas: Aurora (SE) | Aqueles Dois (CE) |Rasga Mortalha (PB)

Média: Tipoia (AL)

Longas: Mateus (PE) | Ilha (BA) |Orin: música para os Orixás (BA) | Estrangeiro (PB)

Infanto-Juvenis: Curta: Icamiabas – Moqueca (PA) / Média: Clandestino (SE)

CENTRO-OESTE

Curta: Quilombo Mata Cavalo (MT)

Médias: Entre Parentes (DF) | A Praga do Cinema Brasileiro (DF) |Guará (GO) |Majur (MT)

Longa: Parque Oeste (GO)

Infanto-Juvenil: Curtas: O Malabarista (GO) |Lili`s Hair (GO) / Média: A Câmera de João (GO)

SUDESTE

Curta: Plano Controle (MG)

Médias: Da Curva Prá Cá (ES) |Jéssika (RJ) | Do Outro Lado (SP)

Longas: Navios da Terra (MG) | Fabiana (SP)

Infanto-Juvenil: Curta: Poética de Barro (MG) | Hornzz (RJ) / Médias: Cravo, Lírio e Rosa (RJ) | Parda (RJ)

SUL

Curta: Almofada de Penas (SC)

Médias: Quando as coisas se desmancham (PR) |Isso me faz pensar (RS) | Catadora de gente (RS)

Longas: Abrindo as Janelas do Tempo (SC) |Euller Miller entre dois mundos (PR)

Infanto-Juvenil: Vivi Lobo e o quadro mágico (PR)