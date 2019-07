A Paris Entretenimento começou a rodar a comédia 10 Horas para o Natal, estrelada por Luis Lobianco. Com direção de Cris D’Amato, o longa é a primeira produção nacional que vai levar para as salas de cinema uma comédia natalina. O roteiro original de Bia Crespo e Flávia Guimarães homenageia o gênero, com referências a clássicos como Esqueceram de Mim, Um Herói de Brinquedo e outros.

Na história, Luis Lobianco é Marcos Henrique, pai de Julia, de 11 anos (Giulia Benite, de “Turma da Mônica – Laços”), Miguel, de 9 (Pedro Miranda, do The Voice Kids), e Bia, de 7 (Lorena Queiroz, da novela “Carinha de Anjo”), e ex-marido de Sônia (Karina Ramil, do Porta dos Fundos). Cansados de passar noites de Natal sem graça após a separação dos pais, os três irmãos bolam um plano para tentar reunir novamente a família e celebrar a chegada do Bom Velhinho. Porém, eles têm contra eles um vilão que não perdoa nem criancinhas: o tempo, pois faltam 10 horas para o natal!

A comédia será rodada até o dia 5 de agosto em São Paulo, em locações como a emblemática Rua 25 de Março. A distribuição é da Paris Filmes e o filme deve estrear dia 5 de dezembro.