Estão abertas, até o dia 15 de setembro, as inscrições para a 11º edição do CineFest, que ocorrerá entre os dias 18 a 30 de novembro, na cidade de Votorantim, interior de São Paulo, através do site oficial do festival www.cinefest.com.br.

O CineFest é um festival de curtas-metragens dividido nas seguintes categorias: Mostra Pindorama (nacional), Mostra Cachoeira (regional), Mostra Raízes (ambiental), Mostra Musical (vídeo clipes), todas essas em caráter competitivo, além das outras mostras paralelas que são Mostra Paralela (curtas-metragens nos bairros), Mostra Inclusiva (exibição audiovisual com áudio e vídeo descrição direcionada ao público com deficiência auditiva e visual) e Mostra Um Minuto (exibição de vinhetas criadas por alunos da rede pública de ensino).