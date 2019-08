A 3a edição do CinePitching APACI/Spcine prorrogou as inscrições, até às 17hs do dia 29 de agosto. Com o patrocínio e co-realização da Spcine, realização pela APACI (Associação Paulista de Cinema) e com apoio da Bravi e Siaesp, o evento acontecerá nos dias 23 e 24 de outubro, na cidade de São Paulo, durante a Mostra Internacional de Cinema.

O evento tem o objetivo de aproximar autores e realizadores com os distribuidores de cinema e os representantes dos canais de TV em volta de projetos em fase inicial de desenvolvimento.

Criado em 2017, o evento se consolidou como uma importante iniciativa para o mercado audiovisual. Já foram mais de 300 projetos inscritos com a presença de 20 distribuidores e 14 players nas 2 edições anteriores.

Entre os distribuidores e canais já confirmados para esta edição estão: Distribuidores – A2 Filmes, BonFilm, Boulevard Filmes, Califórnia Filmes, Diamond, Downtown Filmes, Elo, Encrypta, Europa Filmes, Fox, Galeria, H2O Films, Imovision, Imagem Filmes, Globo Filmes, O2, Pagu Pictures, Pandora, Paramount, Paris Filmes, Pipa Distribuidora, Sony, Universal, Vitrine Filmes, Warner Bros. Canais – Arte 1, A&E, Box Brasil, Canal Brasil, Canal Curta!, Futura, Globosat, Globonews, Looke, SescTV, Sony Brasil, Turner e TV Cultura.

Nessa edição, diretores e produtores de todo Brasil poderão inscrever projetos para Cinema e TV. Outra novidade é a categoria exclusiva para estudantes e recém-formados, que poderão inscrever seus projetos gratuitamente e terão uma modalidade de pitching específica para apresentação de seus projetos para produtores paulistas. O objetivo é aproximar os jovens autores com os produtores experientes para aperfeiçoar o desenvolvimento dos projetos.

Informações e regulamento para participação estão disponíveis no site www.bocaboca.com.br/cine-pitching.