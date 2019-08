O cineasta coreano Hong Sang-soo

O CineSesc, em São Paulo, apresenta, durante o mês de agosto, mostra dedicada ao cineasta coreano Hong Sang-soo. Seis filmes do diretor estarão na programação nacional do projeto: “Hahaha”, “A Câmera de Claire”, “A Visitante Francesa”, “Certo Agora, Errado Antes”, “Na Praia à Noite Sozinha”, “Filha de Ninguém”.

Na última década, os filmes do cineasta coreano começaram a chegar ao Brasil, despertando admiradores e chamando atenção em relação à sua obra. O ritmo de produção de Hong Sang-soo vem impressionando a crítica especializada, de um lado por sua abundância, e de outro por sua qualidade e pela marca inconfundível de sua assinatura.

Só no ano de 2017, Sang-soo realizou três filmes, uma proeza realmente incontestável. Cinema, vida, celebração, foco em pontos de vista diferentes, imprevisibilidade, incongruências do amor e relações entre verdade e mentira são temas recorrentes em seus filmes, que apesar de possuírem uma superfície aparentemente fácil, guardam reflexões profundas sobre a difícil tarefa de viver no mundo atual.

O forte das tramas de Hong Sang-soo é a abordagem do cotidiano de seus personagens. Na maioria das vezes, eles se confundem com o próprio cinema, em um exercício metalinguístico fascinante e permanente em sua obra. Suas produções ora são realizadas na Coreia do Sul, ora em países da Europa, em especial na França.

A metalinguagem em seus filmes se tornou mais evidente ainda depois de 2015, quando filmou Certo Agora, Errado Antes e conheceu a atriz Kim Min-hee, com quem se envolveu amorosamente e que se tornou sua musa e sua protagonista nas obras subsequentes. O filme Na Praia à Noite Sozinha aborda a relação entre um diretor de cinema e sua atriz, e o encontro entre vida pessoal e vida profissional invade de vez sua carreira, ganhando manchetes em jornais e holofotes em prestigiados festivais de cinema.

Em seus filmes, o diretor reafirma seu traço autoral, o que faz dele um artista cultuado por muitos e torna seus trabalhos obrigatórios para os cinéfilos do século 21.