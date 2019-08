Vencedor do prêmio da Anistia Internacional e Prêmio da Paz, no Festival de Berlim deste ano, onde fez sua estreia mundial na Mostra Generation 14Plus, o documentário “Espero tua (Re)Volta”, de Eliza Capai, tem estreia marcada no Brasil no dia 15 de agosto, em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre. E, no dia 22, será lançado em Belém, Fortaleza e Vitória.

Produzido pela TVa2 e coproduzido pela GloboNews e Globo Filmes, o longa já recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais e foi exibido em mais de 10 festivais. O mais recente foi o Cine PE, onde se consagrou como melhor filme pelo júri oficial e venceu mais três categorias: roteiro, montagem e prêmio da crítica.

Sob o ponto de vista de três ex-secundaristas, Marcela Jesus, Nayara Souza e Lucas Penteado, que participaram da ocupação de mais de 200 escolas em São Paulo, em 2015, o longa reflete sobre a recente e intensa história brasileira a partir das lutas estudantis. Eles protestavam contra a reorganização escolar anunciada pelo governo paulista, por uma escola pública de qualidade. O documentário aborda também os eventos de 2013, o processo de impeachment de Dilma Rousseff em 2016, e a vitória de Jair Bolsonaro na eleição para Presidente da República em 2018.

Partindo de pontos de vistas diferentes, os personagens do filme têm em comum o ativismo por um ensino público de qualidade e uma cidade mais inclusiva. A necessidade de comunicar essa luta foi determinante para que topassem participar da história.

Além dos prêmios recebidos em Berlim, “Espero tua (Re)Volta” também foi eleito melhor documentário nos festivais FICIP (Festival Internacional de Cine Político), na Argentina, na Mostra de Cinema Latinoamerica de Catalunya, na Espanha, e no Sneakers Film Festival for Children and Youth, na Polônia. Recebeu também o Grand Prix no Internacional Festival of Red Cross and Health Films, na Bulgária, e o Prêmio Olhar, na Mostra Festival Olhar de Cinema, em Curitiba.

O filme foi realizado através da Lei de Audiovisual, em conjunto com investimentos do Fundo Setorial (BRDE/Ancine) e parceria com o Canal Curta!.

A Taturana Mobilização Social, que irá distribuir o filme nos cinemas, também disponibilizará o longa em sua plataforma (www.taturanamobi.com.br), de forma gratuita, para quem quiser organizar uma sessão pública do filme. Para agendar uma sessão, basta se cadastrar na plataforma. Com os dados da exibição confirmados, ela entra para a agenda de lançamento e o organizador da sessão recebe o filme, material de divulgação e de fomento ao debate, sem custo.

A Taturana também organizará debates nos cinemas e atividades especiais, em parceria com movimentos estudantis, e organizações sociais de direitos humanos.